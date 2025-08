Auto, a luglio Byd entra nella top 20 dei brand più venduti in Italia

Nel mese di luglio 2025, BYD rende noto il raggiungimento di un traguardo significativo nel mercato automobilistico italiano, entrando per la prima volta nella top20 dei brand più venduti, posizionandosi davanti a competitor nazionali storicamente consolidati sul mercato italiano, come ad esempio Alfa Romeo. Un risultato ottenuto in soli sei mesi dall’inizio dell’anno, sottolinea BYD, a conferma della costante crescita che ha accompagnato il marchio dalla fine del 2024. Inoltre, è in arrivo una massiccia offensiva di nuovi prodotti attesi nell’ultimo trimestre dell’anno. Lo stesso andamento positivo, si registra a livello europeo, dove la crescita prosegue in modo sostenuto nei mercati chiave dove BYD continua a rafforzare la propria rete e presenza commerciale.