Disastro Ferrari, Leclerc da primo a quarto in Ungheria! Lo sfogo: "Inguidabile"

Mogyoród (Ungheria) - Sembrava finalmente l'occasione giusta per dare una svolta alla stagione ma, ancora una volta, la pole position conquistata in qualifica alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria da Charles Leclerc non ha portato in dote l'agognato successo. Sul veloce tracciato dell'Hungaroring, infatti, il pilota monegasco, scattato davanti a tutti e in testa per buona parte della gara, ha via via perso confidenza con la vettura, scivolando quarto alle spalle di Norris e Piastri, che regalano alla McLaren un'altra doppietta, oltre che la vittoria numero duecento nella storia della Formula 1, e a Russell su Mercedes. Ancora peggio per l'altra Rossa di Lewis Hamilton, che chiude 12°, mentre Alonso (5°), Bortoleto (6°), Stroll (7°), Lawson (8°), Verstappen (9°), Antonelli (10°), Hadjar (11°), Hulkenberg (13°), Sainz (14°), Albon (15°), Ocon (16°), Tsunoda (17°), Colapinto (18°) e Gasly (19°) completano l'ordine d'arrivo. Unico ritirato Bearman per problemi tecnici alla sua Haas.