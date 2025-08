Leclerc, tutta l'amarezza Ferrari: "Ero un passeggero". Hamilton: "Peggior stagione della mia vita"

Lo sfogo di Hamilton

- ". Abbiamo avuto un problema al telaio intorno al giro 40, da quel momento in poi ero un passeggero e non c'era niente da fare". Ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio di Ungheria di Formula 1, il pilota della Ferrari,, fa marcia indietro sullo sfogo avuto in gara con il team radio : "C'era tantissima frustrazione,. La delusione c'è comunque, soprattutto ora che ho capito cos'è successo e non si può prevedere una cosa così, perché. Avevamo tutto sotto controllo, eravamo veloci, il passo c'era, ma negli ultimi 30 giri abbiamo preso 45 secondi, appena abbiamo avuto quel problema. Sono veramente deluso, ma queste sono le corse.. Sono contento dei passi avanti, ma in giornate così è difficile vedere lati positivi".

"Non sono frustrato, oggi non potevo fare molto di più. Dalla stagione non avevo aspettative, ma è andata molto peggio di qualsiasi altra mia stagione". Così un deluso Lewis Hamilton commenta ai medesimi microfoni il suo 12° posto con la Ferrari nel Gran Premio di Ungheria. Tornando alle parole di ieri, quando ha detto che la Ferrari dovrebbe cambiare pilota riferendosi a se stesso, gli chiedono se la pensa davvero così e se è arrivato ad un punto in cui non ha risposte per questo momento così difficile. "Non in particolare, ma quando c'è una sensazione è una sensazione. Sullo sfondo stanno succedendo tante cose e non è grandioso. Ho perso voglia di correre? No no, io amo ancora correre", ha aggiunto.