Leclerc distrutto, Hamilton devastato: Ferrari in ferie con grande frustrazione

TORINO - In vacanza divisi e frustrati. Unico top team a non essere riuscito a fermare il dominio McLaren quando ne aveva l’occasione, come Verstappen in Giappone e Russell in Canada. Charles Leclerc distrutto per aver accarezzato l’agognata vittoria fino a quando qualcosa è successo nella sua macchina e ha iniziato a perdere due secondi a giro e pure il podio. Lewis Hamilton devastato per sentirsi il secondo pilota e neppure (secondo lui) ascoltato a Maranello. Fred Vasseur imbarazzato per spiegazioni contraddittorie del flop ungherese che cambiano nel giro di pochi minuti. Pensare che il francese giovedì aveva incassato la fiducia di John Elkann , che il monegasco sabato aveva conquistato una pole magica e che in gara è stato a lungo in testa, al 14° giro anche di oltre tre secondi sulle McLaren. Con l’inglese plafonato al 12° posto e di scarne parole ma solo negative. Una domenica indigesta, come un cocomero ghiacciato sotto il solleone senza ombrellone. Una Ferrari che proprio quando sembrava rinascere ripiomba "nella peggior stagione della carriera" (Hamilton) o che dir si voglia "nella prima parte della stagione nella quale non c’è nulla da salvare" (Leclerc). Uniti nel vedere nero. Pensare che venerdì il presidente nei box diceva: "Uniti si vince".

Ferrari, cosa è successo in Ungheria

Cos’è successo al fatidico 40° giro, quando Charles uscito dal secondo pit-stop (per altro con la squadra caduta nella trappola-finta della McLaren con Piastri) ha subito detto: "Vorrei sapere cosa avete fatto alla macchina"?. E perché già qualche giro prima sempre via radio ringhiava: "Stiamo perdendo la gara con queste cose, non mi avete ascoltato, dobbiamo discuterne prima della gara"? Praticamente a caldo il monegasco parla di un problema al telaio (ma deve essere smontato per verificarlo), mentre Vasseur spiega la perdita di prestazioni con "un problema di pressione delle gomme". Alla fine il comunicato ufficiale Ferrari recita: "Un problema nel finale rallenta Charles", non smentendo la sua versione. Si pensa più alla nuova sospensione posteriore, a un ammortizzatore lesionato. Ma potrebbe essere riemerso il guaio cronico della SF-25 che quando viaggia bassa (come a Budapest, con il poco carico necessario per partire davanti e sognare) consuma troppo il plank, il pattino sotto il fondo. Per evitare una squalifica dopo l’onta di quella doppia in Cina, si sarebbe intervenuto alzando la pressione delle gomme per alzare l’auto, nonostante Leclerc nel pre-gara avesse detto che l’avrebbe gestito con lo stile di guida.

Ferrari, la delusione di Leclerc e Hamilton

Nelle prossime ore a Maranello analizzeranno i dati e ci diranno cos’è successo, ma la sostanza è che la squadra va in vacanza (fabbrica chiusa per regolamento due settimane, si tornerà in pista a fine mese in Olanda e poi subito a Monza) nel modo peggiore. "Non è il risultato che speravamo, ma a un certo punto mi sono trovato passeggero. È incredibilmente frustrante, perché se c’era un’occasione in stagione dove avremmo potuto vincere quella era qui. Il passo c’era. Almeno fino al giro 40. Sono molto deluso, ma ho capito cos’è successo. Sono cose che non si possono prevedere" afferma Leclerc, mentre Hamilton parla da separato in casa. "Se ho perso la voglia di guidare? No, io amo ancora correre. Il fatto è che stanno succedendo tante cose sullo sfondo, il che non è grandioso".