"Hamilton non deve dimenticarlo. E ha un conto in sospeso": Wolff sicuro

É un momento nero per la Ferrari : la Scuderia di Maranello non riesce a imporsi e nell'ultimo Gran Premio in Ungheria ha dovuto fare i conti con la frustrazione dei propri piloti. Hamilton , eliminato in Q2 sabato al termine delle Qualifiche, ha sbottato: "Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota". Leclerc , invece, conquistata la pole position, in gara non è poi riuscito nemmeno a salire sul podio chiudendo al quarto posto. Entrambi i piloti non riescono a trovare il giusto feeling con la macchina, motivo per cui a dieci gare dalla fine la stagione sembra già da archiviare. La Rossa è infatti lontanissima dalla McLaren - 260 punti contro 559 -, mentre Charles (151) e Lewis (109), rispettivamente quinto e sesto nella Classifica Piloti , sono a distanza siderale dal leader Oscar Piastri (284).

Toto Wolff difende Hamilton

Al termine del Gran Premio di Ungheria, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha voluto dire la sua sul difficile periodo che sta attraversando Lewis Hamilton. Lui, che conosce benissimo il pilota inglese, non ha dubbi: "È il più grande di tutti i tempi. Lo sarà sempre, nessuno gli porterà via quello che ha fatto. Un weekend oppure una stagione che non vanno come vuole lui non cambieranno le cose. Quando sente di non essere all'altezza delle sue aspettative, o che la squadra non ha raggiunto i suoi obiettivi, allora avverte molto la situazione. È stato sempre così. Lewis parla con il cuore in mano". Wolff, poi, esclude la possibilità del ritiro: "Ha un conto in sospeso in Formula 1. La Mercedes non ha ottenuto buoni risultati con questi nuovi regolamenti e lui stesso non si è trovato bene con le monoposto a effetto suolo. Un contesto che gli provoca sensazioni negative e che, forse, mal si concilia al suo stile di guida". Tutto potrebbe cambiare il prossimo anno quando, come sottolinea il Team Principale della Mercedes, "ci saranno auto completamente nuove che richiederanno una gestione diversa e più strategica della potenza".