Bezzecchi in pole al GP d'Austria: "Grazie ai consigli di Valentino Rossi"

Le parole di Bezzecchi

"Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi e siamo riusciti a capire cosa sistemare per la qualifica. Ringrazio tutti gli ingegneri di Aprilia e anche Valentino Rossi, che mi ha dato qualche consiglio importante". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Marco Bezzecchi dopo la pole position nel Gran Premio d'Austria. Sulla Sprint Race e sulla gara lunga: "Non ho il passo delle Ducati e anche Acosta è molto veloce. Cercherò di partire bene e stare davanti".

Le parole di Marquez

"Sono molto contento. Era molto importante fare una bella qualifica. Stamattina abbiamo faticato un po', ma poi siamo riusciti a mettere insieme i pezzi. Credo che Marc e Bagnaia ne abbiano di più, ma dopo la Sprint capiremo alla perfezione i valori in campo" le parole di Alex Marquez, secondo in qualifica.

Le parole di Bagnaia

"Non sono riuscito a sfruttare al massimo le gomme. Questa mattina ho trovato un buon passo gara, ma le condizioni climatiche cambiano di continuo. Al momento non ho avuto grandi problemi con l'anteriore, ma di solito fatico di più in gara. Marc Marquez è più veloce e dovremo cercare di stare davanti", ha concluso Francesco 'Pecco' Bagnaia, che partirà terzo.