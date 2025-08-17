SPIELBERG (Austria) - Al Red Bull Ring non aveva mai vinto, ma anche questo tabù è stato sfatato. Dopo la sprint, Marc Marquez vince anche la gara lunga del Gran Premio d'Austria , tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Primo successo in carriera sulla pista di Spielberg per il 32enne spagnolo della Ducati, che precede al traguardo il 20enne Fermin Aldeguer, secondo in sella alla Desmosedici griffata Gresini, e Marco Bezzecchi, che porta l'Aprilia sul podio con la terza posizione finale dopo essere scattato dalla pole. Altra domenica difficile per Pecco Bagnaia , che con l'altra Ducati ufficiale sprofonda dalla terza all'ottava posizione. Ai piedi del podio Pedro Acosta (Ktm) davanti ad Enea Bastianini (Ktm Tech3), Joan Mir (Honda) e Brad Binder (Ktm).

Le parole di Marquez

"Finalmente sono riuscito ad ottenere una vittoria qui in Austria, sono davvero superfelice. L'avevo detto in settimana che potevo provarci, questa volta, ed è andata così. La moto rossa ha funzionato alla grande. All'inizio Bezzecchi andava forte, ma ho aspettato e l'ho superato. Ma non ci si può mai distrarre, infatti è arrivato molto veloce Aldeguer. Alla fine, comunque, è andato tutto bene. Ora vedremo la prossima gara, ma intanto godiamoci questa". Lo ha detto Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport dopo il successo al Red Bull Ring.

Le parole di Aldeguer

"Sono molto felice. L'Austria non è una delle mie piste preferite e riuscire a fare podio in questo tracciato per me è incredibile. Siamo veloci ma dobbiamo continuare a lavorare", le parole di Fermin Aldeguer della Ducati Gresini.

Le parole di Bezzecchi

"Sono molto contento del mio weekend. Ho dato tutto come sempre, ma nel finale ho avuto qualche problema con le gomme e ho dovuto rallentare. Il team ha fatto un lavoro fantastico e il podio è un grandissimo risultato", il commento di Marco Bezzecchi dell'Aprilia.

Le parole di Bagnaia

"Come in tutta la stagione, succedono cose che non riesco a spiegarmi. Sono sempre stato veloce qui, oggi non ne avevo. È difficile accettare questa situazione. Venerdì ero a posto, poi nella Sprint Race ho avuto un problema. Nel warm up mi sentivo bene e oggi non avevo velocità. Il potenziale c'è ma non riesco a sfruttarlo", le parole di 'Pecco' Bagnaia.