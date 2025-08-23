Marc Marquez fa il vuoto: sua la pole a Balaton Park! Tre italiani alle sue spalle

BALATONFOKAJAR (Ungheria) - La prima pole position nella storia del Balaton Park la firma il solito fenomenale Marc Marquez (Ducati Lenovo) precedendo ben tre italiani. Al 3° tentativo Marc spara 1:36.646 scavando un solco con il resto del gruppo. Nel finale della sessione però i tempi si abbassano e allora l'8 volte campione del mondo mette le cose in chiaro: 1:36.518!
Alle spalle del fuoriclasse spagnolo l'ormai solito Marco Bezzecchi (+0.209) ed il ritrovato Fabio Di Giannatonio (entrambi passati da Q1). Molto bene Enea Bastiani 4° mentre delusione per il possibile antagonista dello spagnolo della Ducati ovvero Pedro Acosta: il pilota della KTM si stende al primo tentativo lanciato. Continuano le grandi difficoltà invece di Pecco Bagnaia che non passa il Q1 costretto a partire dalla 14ª casella. Alle 15:00 la gara sprint.
Balaton Park, la Topo 10 della qualifica
1) M.Marquez (Ducati Lenovo)
2) M.Bezzecchi (Aprilia)
3) D. Di Giannantonio (Ducati VR46)
4) E.Bastianini (KTM Tech3)
5) F.Morbidelli (Ducati VR46)
6) F.Quartararo (Yamaha)
7) P.Acosta (KTM)
8) F. Aldeguer (Ducati Gresini)
9) L.Marini (Honda HRC)
10) J.Mir (Honda HRC)