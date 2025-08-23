Marquez domina la Sprint in Ungheria davanti a 3 italiani. Ancora male Bagnaia

BALATON (Ungheria) - Marc Marquez - con la Ducati ufficiale - vince la Sprint Race del Gran Premio d'Ungheria , quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del "Balaton Park". Il leader della classifica iridata, dominatore assoluto di questo Mondiale, precede al traguardo le due Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli , rispettivamente secondo e terzo classificato. Ai piedi del podio ci sono, invece, Luca Marini (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Marco Bezzecchi (Aprilia) - la cui gara è stata condizionata da una manovra azzardata in partenza di Quartararo - termina in settima piazza. Fuori dalla zona punti lo sconsolato Francesco Bagnaia (Ducati), 13° al traguardo. Cadute per Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Quartararo (Ducati) e Johann Zarco ( Honda LCR). Domani la gara lunga del Gp d'Ungheria.

Le parole di Marquez

"Non ho visto molto bene cosa è successo in partenza. Poi ho cercato di mantenere un passo costante per allungare sugli inseguitori. Oggi lavoreremo ancora sul passo gara per arrivare pronti domani". Queste le parole, ai microfoni della MotoGP, di Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Ungheria.

Le parole di Di Giannantonio

"La prima curva è piuttosto lenta ed è stata molto caotica. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambe le moto, soprattutto dopo le difficoltà avute in Austria", afferma poi Fabio Di Giannantonio.

Le parole di Morbidelli

"Sono molto contento. Abbiamo avuto un sabato molto solido, ritrovando il ritmo dopo qualche difficoltà. Vedremo cosa riusciremo a fare domani all'inseguimento di Marc Marquez", ha concluso Franco Morbidelli.