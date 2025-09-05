I sogni proibiti di Lewis e Charles

A Monza il cielo è azzurro. Fa caldo, il sole splende. Regala i suoi raggi e i suoi riflessi in un autodromo che, man mano, inizia a respirare la frenesia di un ennesimo fine settimana intenso. Per gli italiani, il Tempio della Velocità è storia, è leggenda. È ricordo, come quello che ci porta a cinquant’anni fa, quando le 312 T guidate da Clay Regazzoni e Niki Lauda conquistavano il titolo mondiale pi