Sprint Montmelò, fanno tutto i Marquez: Alex cade e Marc vince. Male Bagnaia

BARCELLONA (Spagna) - Anche quando non è giornata Marc Marquez riesce comunque ad aver la meglio. Lo spagnolo della Ducati ufficiale vince anche la Sprint di Barcellona (13ª stagionale, 8 consecutiva), con un aiuto da parte del fratello, e consegna ufficialmente il titolo costruttori alla Ducati (il suo 7° nella storia, 6° consecutivo). Alex infatti parte bene, conduce, scava il solo (1.2 secondi) sul fratello ma, a 4 giri dalla conclusione, scivola da solo consegnando la vittoria a Marc. L'8 volte campione del mondo è stato messo alla prova ad inizio gara quando Quartararo e Acosta lo hanno superato in due belle battaglie ma, all'inizio del 2° giro, Marc piazza una superba staccata a curva 1 passandoli entrambi e mettendosi alle spalle del fratello. Secondo un gran Fabio Quartararo cin terzo un solido Fabio Di Giannantonio. Da sottolineare il contatto tra Aldeguer e Bezzecchi con lo spagnolo che, nel tentativo di soprasso, scivola e travolge l'italiano dolorante alla mano sinistra: fortunatamente solo una contusione all'anca, nessuna frattura al polso. Bagnaia chiude al 14° posto.
Barcellona, al Top 8 della sprint
1) M.Marquez (Ducati Lenovo)
2) F.Quartararo (Yamaha)
3) F. Di Giannantonio (VR46)
4) P.Acosta (KTM)
5) E.Bastianini (KTH Tech3)
6) B.Binder (KTM)
7) J.Zarco (Honda LCR)
8) L.Marini (Honda HRC)