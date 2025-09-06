Sprint Montmelò, fanno tutto i Marquez: Alex cade e Marc vince. Male Bagnaia

BARCELLONA (Spagna) - Anche quando non è giornata Marc Marquez riesce comunque ad aver la meglio. Lo spagnolo della Ducati ufficiale vince anche la Sprint di Barcellona (13ª stagionale, 8 consecutiva), con un aiuto da parte del fratello, e consegna ufficialmente il titolo costruttori alla Ducati (il suo 7° nella storia, 6° consecutivo). Alex infatti parte bene, conduce, scava il solo (1.2 secondi) sul fratello ma, a 4 giri dalla conclusione, scivola da solo consegnando la vittoria a Marc. L'8 volte campione del mondo è stato messo alla prova ad inizio gara quando Quartararo e Acosta lo hanno superato in due belle battaglie ma, all'inizio del 2° giro, Marc piazza una superba staccata a curva 1 passandoli entrambi e mettendosi alle spalle del fratello. Secondo un gran Fabio Quartararo cin terzo un solido Fabio Di Giannantonio. Da sottolineare il contatto tra Aldeguer e Bezzecchi con lo spagnolo che, nel tentativo di soprasso, scivola e travolge l'italiano dolorante alla mano sinistra: fortunatamente solo una contusione all'anca, nessuna frattura al polso. Bagnaia chiude al 14° posto.