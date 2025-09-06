Amarezza Ferrari a Monza: pole Verstappen, le posizioni di Hamilton e Leclerc

MONZA - Un pazzesco Max Verstappen batte i McLaren e per la terza volta in carriera firma la pole position nel gran premo di Monza, alla Ferrari non è bastato Charles Leclerc.

Nessun colpo di scena nei primi due stint di qualifica con tutti i big presenti nel Q3 oltre alla sorpresa Bortoleto. Primo giro lanciato è di Verstappen (aiutato dalla scia di Tsunoda) sull'1:18.923 con 84 millesimi su Leclerc con Piastri terzo. Ultimo tentativo con Leclerc che si lancia con Hamilton alle spalle ma il monegasco non riesce a migliorarsi e perde la prima fila: Norris firma la pole provvisoria ma pochi istanti dopo ecco Super Max che (senza scia) firma 1:18.792 beffando i due McLaren con il ferrarista 4°, come l'anno scorso. Hamilton chiude 5° ma in virtù della penalità inflitta in Olanda partirà 10°, bene Andrea Antonelli 6°.