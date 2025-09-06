Tuttosport.com

Amarezza Ferrari a Monza: pole Verstappen, le posizioni di Hamilton e Leclerc

Il campione del mondo soprende i McLaren. Per la rossa è mancato l'ultimo guizzo del monegasco, bene Antonelli
2 min
Amarezza Ferrari a Monza: pole Verstappen, le posizioni di Hamilton e Leclerc © Getty Images

MONZA - Un pazzesco Max Verstappen batte i McLaren e per la terza volta in carriera firma la pole position nel gran premo di Monza, alla Ferrari non è bastato Charles Leclerc.
Nessun colpo di scena nei primi due stint di qualifica con tutti i big presenti nel Q3 oltre alla sorpresa Bortoleto. Primo giro lanciato è di Verstappen (aiutato dalla scia di Tsunoda) sull'1:18.923 con 84 millesimi su Leclerc con Piastri terzo. Ultimo tentativo con Leclerc che si lancia con Hamilton alle spalle ma il monegasco non riesce a migliorarsi e perde la prima fila: Norris firma la pole provvisoria ma pochi istanti dopo ecco Super Max che (senza scia) firma 1:18.792 beffando i due McLaren con il ferrarista 4°, come l'anno scorso. Hamilton chiude 5° ma in virtù della penalità inflitta in Olanda partirà 10°, bene Andrea Antonelli 6°.

Monza, la Top 10 della griglia di partenza

1) M.Verstappen (Red Bull)
2) L.Norris (McLaren)
3) O.Piastri (McLaren)
4) C.Lecerc (Ferrari)
5) G.Russell (Mercedes)
6) A.Antonelli (Mercedes)
7) G.Bortoleto (Sauber)
8) F.Alonso (Aston Martin)
9) Y.Tsunoda (Red Bull)
10) L.Hamilton (Ferrari)

