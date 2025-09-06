MONZA - Charles Leclerc partirà in quarta posizione nel gran premio di Monza in scena domani, la stessa dell'anno scorso quando sorprese tutti vincendo la gara. Le parole del pilota della Ferrari dopo le qualifiche: "Ero veramente contento del mio primo giro, quarto era il miglior piazzamento che potevamo fare. Il discorso della scia si poteva gestire diversamente. Posso lottare ancora per la vittoria, lo scorso anno dissi la stessa cosa. Fu una domenica migliore di quello che pensavamo e spero di poterlo ripetere. McLaren e Red Bull sono molto forti questo weekend, ma farò di tutto. Vincere a Monza è qualcosa di speciale. Sono stato abbastanza aggressivo, secondo me la scelta ha pagato perché nel rettilineo andiamo forte. Vediamo come andrà domenica"

Vasseur: "Scia? Era un'opzione"

Le parole del team principal Fred Vasseur: "Leclerc era in pole dopo il primo giro, i margini erano molto ristretti. Credo che tutti avrebbero potuto fare un lavoro migliore, dobbiamo concentrarci su noi stessi.Partire in quarta posizione non è male, vediamo dove ci troveremo in curva 1. La gara è molto lunga, ci sarà da considerare il degrado gomme. Finora abbiamo sempre avuto un buon passo la domenica e lo scorso anno qui abbiamo vinto. La scia di Hamilton per Leclerc era un'opzione, ma la decisione giusta era concentrarsi sul giro di preparazione senza sacrificare una macchina. Nel complesso abbiamo un buon passo, sarà importante lottare con la McLaren. Abbiamo fatto una scelta aggressiva, ma questo ci fa soffrire di più in qualche curva come la Ascari. Quando vieni a Monza hai una scelta tra due o tre livelli di ala e devi trovare un compromesso anche in base alle aspettative del pilota. La decisione è stata presa insieme, vedremo come andrà"