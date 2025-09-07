Leclerc, niente tris Ferrari a Monza: dominio Verstappen! La posizione di Charles ed Hamilton

Le parole di Verstappen

"È stata una grande giornata per noi. Abbiamo avuto un episodio sfortunato all'inizio, ma poi la macchina volava. Per me è stato davvero piacevole, sono riuscito a gestire il ritmo molto bene. È stata un'esecuzione fantastica da parte di tutto il team. Siamo stati sul pezzo per l'intero weekend, è sempre bello vincere qui. Ho visto sin da subito che il ritmo era buono, infatti sono riuscito a recuperare rapidamente la testa. Ci proverò anche nelle prossime gare". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo il trionfo nel Gran Premio d'Italia di Formula 1.

Le parole di Norris

"Ho cercato di tenere la macchina in frenata in curva 1, ma i duelli con Max sono sempre duri. Non avevamo la velocità della Red Bull, è stato un weekend complicato. È stato comunque divertente, una bella gara. Io ho dato tutto quello che potevo, ho cercato di lottare contro Max ma non si poteva fare di più. Lui ha prevalso e ha meritato la vittoria. Pit-stop? Non so cosa sia successo, sono rimasto lì per parecchio tempo. Succede, tutti possono commettere errori in un team", le parole del pilota della McLaren, Lando Norris.

Le parole di Piastri

"Forse i miei primi giri non sono stati i migliori. Avevamo un buon passo rispetto a Leclerc e l'ho superato, ma da quel momento in poi è stata una gara abbastanza tranquilla. Ho fatto un po' di fatica nella prima parte, non era esattamente come volevo. Quando le gomme hanno iniziato a degradarsi sono migliorato e questo non è un buon segno. Sono contento dei punti, accetto questo risultato. La soft sembrava una buona gomma da montare e siamo rimasti fuori in attesa di una safety car. Avrei preferito prestazioni migliori, ma nel complesso è stato un buon weekend", ha dichiarato l'altro pilota della McLaren, Oscar Piastri.