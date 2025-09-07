Ferrari niente podio a Monza, Leclerc amaro: "Fa male, ci manca la macchina"

MONZA - "È stato difficile nei primi giri. Ho provato a seguire delle macchine che andavano più forte, quando fai questo la macchina parte un po' dappertutto, è stata una gara da rally nei primi 5-6 giri , poi ho dovuto recuperare le gomme nella parte posteriore per 10 giri e quello ci ha fatto perdere abbastanza tempo. Però non ho rimpianti, alla fine ci ho provato. Mi dispiace solo che, in un weekend così speciale e con il sostegno che abbiamo, sarei stato contento se avessimo fatto di più, ma non ci siamo riusciti. Fa male , è da un po' che stiamo aspettando il nostro momento. Ci provo e ci proveremo fino alla fine a fare in modo che arrivi. Ora c'è Baku, è una pista che mi piace tanto. Ci credo, ma il passo della macchina si vede in gara e in questo momento, purtroppo, non ce l'abbiamo . Speriamo arrivi a breve per poter lottare in maniera consistente per la vittoria". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio d'Italia di Formula 1 .

Le parole di Vasseur

"Si è vista una bella lotta in partenza, siamo stati in competizione con Piastri all'inizio. Probabilmente abbiamo consumato tanto le gomme nei primi giri e nei successivi dieci abbiamo sofferto un po'. Poi il passo è tornato e siamo riusciti ad estendere lo stint. La pista è migliorata tanto nel corso della gara, il degrado delle gomme era quasi nullo. Il margine era di pochi centesimi. Domani esamineremo tutto e capiremo se si poteva fare qualcosa meglio. Paragonandoci alla McLaren, per noi è stato uno dei weekend migliori. Qui c'è un'atmosfera incredibile, solo venendo a Monza si può capire la passione dei tifosi". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai medesimi microfoni.

Le parole di Hamilton

"Sono molto contento dei progressi che stiamo facendo. Siamo reduci da due weekend molto buoni a livello di prestazione complessiva, capisco sempre di più questa vettura. Non so se sarò mai a mio agio al 100%, ma spero che la macchina dell'anno prossimo mi permetta di contribuire di più già dall'inizio del weekend. Senza penalità oggi avrei potuto fare molto di più. Oggi è stato divertente, l'energia dei tifosi è stata elettrizzante. Guidare qui per la Ferrari è qualcosa che porterò sempre nel cuore", ha concluso l'altro pilota della Ferrari, Lewis Hamilton.