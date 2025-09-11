Montezemolo: "Mi dispiace vedere Ferrari che non ha un leader, manca un'anima forte e determinata"

"La cosa che mi dispiace oggi è vedere una Ferrari che non ha un leader, non c'è una leadership, e soprattutto vedo che manca un'anima forte e determinata". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari a margine dell' anteprima mondiale di, 'Luca: Seeing Red' documentario dedicato alla sua vita, film di apertura del festival 'Visioni dal Mondo 2025'.

Le parole di Montezemolo

"Una delle cose che ho imparato da Ferrari e che ho sempre messo in pratica è che quando si vince bisogna lavorare ancora di più, oggi che non si vince a maggior ragione - ha aggiunto -. Bisogna scegliere le persone giuste, io avevo delle persone validissime, numeri uno e numeri due. Binotto sarebbe stato meglio se avesse potuto continuare, cambiare in continuazione significa perdere uno degli elementi più importanti e cioè la stabilità di una squadra. Se cambi devi ricominciare, ci sono molte cose da fare". "Si fanno degli annunci che spesso creano eccessive aspettative, prima facciamo i risultati poi facciamo gli annunci", ha proseguito.

Le immagini di Monza

"Ho visto le immagini bellissime dei tifosi al Gp di Monza e poi una squadra che malgrado tanti annunci della vigilia ad oggi non ha vinto nemmeno una gara, e anche se avesse vinto una gara la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale. Io ho passato dei momenti terribili perché penso che abbiamo perso nove o dieci campionati del mondo nella seconda metà dell'ultima gara. La Ferrari è tanti anni che non arriva nemmeno all'ultima gara con un pilota che può vincere, io mi auguro che le cose cambino prima di tutto per quelle persone che erano a Monza e che continuano ad avere una fede incrollabile. Credo che la Ferrari di oggi abbia ancora più responsabilità nei loro confronti", ha concluso.