Bezzecchi da sogno a San Marino: pole e Sprint dopo un super duello con Marquez

MISANO ADRIATICO (Rimini) - Sabato straordinario per Marco Bezzecchi che, dopo aver centrato la pole position, vince anche la Sprint race del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il centauro romagnolo precede al traguardo Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio . Durante la gara Bezzecchi ha ingaggiato una spettacolare battaglia con Marc Marquez ma lo spagnolo è caduto - mentre era davanti a tutti - al sesto giro: si tratta del primo zero dopo ben otto sprint race vinte consecutive in questa stagione. Quarto posto per Fabio Morbidelli, poi Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martin, Raul Fernandez ed Enea Bastianini a chiudere la top 10.

Il festeggiamento col Garpez

Festeggiamento speciale per Marco Bezzecchi dopo la vittoria nella Sprint race del Gp di San Marino. Il centauro dell'Aprilia, dopo aver tagliato il traguardo, ha impugnato una gamba in legno simile al celebre 'Garpez' del film 'Tre uomini e una gamba'. Bezzecchi aveva celebrato la pellicola anche con il casco che recava la scritta 'GarBez' e la, parziale, citazione "Il mio team con 30mila lire lo fa meglio".

Le parole di Bezzecchi

"È stato un sabato fantastico. Sono felice di essere tornato a vincere in una Sprint race. Nonostante qualche problema, sono riuscito a mantenere un ottimo passo. Sapevo che Marc era al limite e sono contento di averla portata a casa". Queste le parole di Marco Bezzecchi (Aprilia) ai microfoni della MotoGP.

Le parole di A.Marquez

"Ho perso la vittoria in partenza. Non sono stato abbastanza aggressivo, anche se Bezzecchi e Marc (Marquez, ndr) erano leggermente più veloci di me. Domani proverò a fare meglio e a mantenere tempi costanti sul giro", afferma Alex Marquez (Ducati Gresini).

Le parole di Di Giannantonio

"È stata bellissima ma anche dura. Morbidelli ha spinto molto e ho dato tutto per andare sul podio. Questo terzo posto mi ricorda il perché ho iniziato il percorso qui in Ducati e sono molto soddisfatto del mio passo nel finale", conclude Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).