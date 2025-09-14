Marc Marquez si prende la rivincita e vince a Misano: Bezzecchi 2°, Bagnaia out

MISANO (San Marino) - Marc Marquez si prende la rivincita dopo la caduta nella Sprint e fa sua la gars di Misano per quello che èp il 6° trionfo sul circuito della riviera nonché 11° stagionale per lo spagnolo che in Giappone avrà il primo match point per il titolo. La gara vive sui primi due con Marco Bezzecchi che parte bene e si porta dietro lo spagnolo della Ducati ufficiale, all'11° giro arriva l'unica sbavatura del Bez in tutto il weekend: il pilota dell'Aprilia arriva lungo alla Quercia, Marc ne approfitta e non si gira più resistendo ben 16 giri alla pressione di Bezzecchi. Terzo, e ben distanziato, Alex Marquez mentre csduta al 10° giro per Pecco Bagnaia.
Misano, la top 10 della gara
1) M.Marquez (Ducati Lenovo)
2) M.Bezzecchi (Aprilia)
3) A.Marquez (Ducati Gresini)
4) F.Morbidelli (Ducati VR46)
5) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
6) F.Aldeguer (Ducati Gresini)
7) L.Marini (Honda HRC)
8) F.Quartararo (Yamaha)
9) M.Oliveira (Yamaha Pramac)
10) B.Binder (KTM)