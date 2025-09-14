Marc Marquez si prende la rivincita e vince a Misano: Bezzecchi 2°, Bagnaia out

MISANO (San Marino) - Marc Marquez si prende la rivincita dopo la caduta nella Sprint e fa sua la gars di Misano per quello che èp il 6° trionfo sul circuito della riviera nonché 11° stagionale per lo spagnolo che in Giappone avrà il primo match point per il titolo. La gara vive sui primi due con Marco Bezzecchi che parte bene e si porta dietro lo spagnolo della Ducati ufficiale, all'11° giro arriva l'unica sbavatura del Bez in tutto il weekend: il pilota dell'Aprilia arriva lungo alla Quercia, Marc ne approfitta e non si gira più resistendo ben 16 giri alla pressione di Bezzecchi. Terzo, e ben distanziato, Alex Marquez mentre csduta al 10° giro per Pecco Bagnaia.