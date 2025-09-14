Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Marc Marquez si prende la rivincita e vince a Misano: Bezzecchi 2°, Bagnaia out

Lo spagnolo sfrutta un errore del Bez e gli resiste portando a casa l'11° successo stagionale: in Giappone primo match point iridato
1 min
Marc Marquezbezzecchi

MISANO (San Marino) - Marc Marquez si prende la rivincita dopo la caduta nella Sprint e fa sua la gars di Misano per quello che èp il 6° trionfo sul circuito della riviera nonché 11° stagionale per lo spagnolo che  in Giappone avrà il primo match point per il titolo. La gara vive sui primi due con Marco Bezzecchi che parte bene e si porta dietro lo spagnolo della Ducati ufficiale, all'11° giro arriva l'unica sbavatura del Bez in tutto il weekend: il pilota dell'Aprilia arriva lungo alla Quercia, Marc ne approfitta e non si gira più resistendo ben 16 giri alla pressione di Bezzecchi. Terzo, e ben distanziato, Alex Marquez mentre csduta al 10° giro per Pecco Bagnaia.

Misano, la top 10 della gara

1) M.Marquez (Ducati Lenovo)
2) M.Bezzecchi (Aprilia)
3) A.Marquez (Ducati Gresini)
4) F.Morbidelli (Ducati VR46)
5) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
6) F.Aldeguer (Ducati Gresini)
7) L.Marini (Honda HRC)
8) F.Quartararo (Yamaha)
9) M.Oliveira (Yamaha Pramac)
10) B.Binder (KTM)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori