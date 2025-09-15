Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Marc Marquez come Messi:«Ora cosa ne dite?»

A Misano lo spagnolo risponde a chi aveva esultato per la sua caduta nella Sprint con un GP capolavoro e mostrando la tuta rossa
Giorgio Pasini
1 min
Marc Marquez

E adesso cosa dite? Il re ritrovato ancora più dittatore che prima del grande crac 2020 questo dice . Non a parole, con i fatti. In pista e sul podio, salendo nudo per mettere a nudo l’ignoranza del tifo becero che rimane ancorato a un passato (per altro non chiarissimo neppure per lui) che non c’è più, incurante anche dei colori, di quel rosso che dovrebbe essere il Made in Italy insieme al nero così orgogliosamente portato all’arrembaggio da

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte