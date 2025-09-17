Tuttosport.com

Verstappen sulla Ferrari. Max comincia dalla GT3

Il campione della Red Bull ha corso al Nurburgring ottenendo così la licenza dell’Endurance. La prima gara sulla 296 Emil Frey Racing
Mirco Melloni
1 min
ferrariverstappen
Verstappen sulla Ferrari. Max comincia dalla GT3© Getty Images

Max Verstappen “vince” la possibilità di correre con una Ferrari. Tecnicamente è vero, ma prima di generare una suggestione con il rischio che sia fuorviante serve contestualizzare: dopo il trionfo a Monza (“Dove ha fatto fare a tutti la figura degli stupidi” come ha detto il team principal Mercedes, Toto Wolff) il quattro volte detentore del titolo della

