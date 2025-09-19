Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Leclerc cerca l’ace e Hamilton il colpo

Charles da 4 anni parte in pole, ma senza vittoria: come nel 2025  «Difficile con McLaren e Red Bull». Lewis: «Ottimista per il podio»
Giorgio Pasini
1 min
ferrarihamiltonleclerc
Leclerc cerca l’ace e Hamilton il colpo© Getty Images

Oggi, domani, oltre . Con il Mondiale già papaya (domenica la McLaren può festeggiare con largo anticipo il bis costruttori e il titolo piloti sarà deciso tra Piastri, Norris e... Stella al muretto), la chiave di questi ultimi due mesi e mezzo di 2025 è costruire il 2026. E appunto oltre. Lo fa Liberty Media che, come detto e ridetto da Stefano Domenicali vuole più Sprint, in stile Mot

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte