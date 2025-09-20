Leclerc a muro, Hamilton out in Q2: Ferrari, qualifiche shock in Azerbaigian

BAKU (Azerbaigian) - Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position - 46ª in carriera e la 6ª quest'anno - nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 al termine di qualifiche assai movimentate che hanno registrato ben sei bandiere rosse, un record (superato il primato di Imola ’22 e Brasile ’24). Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1'41"117 e beffa la sorprendente Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz per 478 millesimi. Terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0"590 dal pluri-iridato oranje. Grande prestazione sul circuito di Baku anche per l'italiano Andrea Kimi Antonelli , che porta la Mercedes in quarta posizione a +0"600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell. Delude, invece, Lando Norris che non approfitta dell'errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella.

Disastro Ferrari

Dopo l'eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton, vede uscire di scena anzitempo anche Charles Leclerc nell'ultimo round di qualifiche. Il monegasco, impegnato nel suo primo giro di lancio, finisce contro il muro anche a causa di una leggera pioggia che ha iniziato ad abbattersi su Baku. Leclerc, dunque, sarà costretto a scattare dalla decima casella, due posizioni davanti al suo compagno di squadra. Poco dopo, finisce contro il muro anche Oscar Piastri nel corso della lotta per la pole position: l'incidente dell'italo-australiano ha comportato la sesta bandiera rossa di giornata. Il pilota della McLaren, dunque, partirà nono e Lando Norris potrà approfittarne per recuperare terreno. L’ultima volta che il leader del mondiale andò a muro in qualifica risaliva a Jeddah 2021, proprio con Verstappen. Tuttavia all’epoca aveva registrato il 3° tempo, con cui andò in griglia.

GP d'Azerbaigian confermato fino al 2030

Il Gp dell'Azerbajian rimane in calendario fino al 2030. Lo ha annunciato la Formula Uno, sottolineando che "sarà garantito il GP fino al 2030 compreso". Il circuito ha debuttato nel calendario del Circus nel 2016 come Gran Premio d'Europa, prima di diventare un appuntamento fisso nel 2017 come Gran Premio dell'Azerbaijan. "La città di Baku emana un'energia incredibile e, sin dal nostro primo Gran Premio qui nel 2016, la Formula 1 ha ricevuto costantemente un'accoglienza calorosa ed entusiasta dal popolo azero", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1: "Questo rinnovo riflette la forte fiducia e l'impegno tra la Formula 1, il governo azero e il promotore, e apre la strada a un futuro entusiasmante per il Paese".

Le parole di Hamilton

"Credo che la performance potesse essere sicuramente migliore in Q2, c'è qualcosa su cui dobbiamo lavorare per cercare di migliorare. Tutti nella top 10 avevano tre medie, io ne avevo due. Si vedeva che le medie erano più veloci, ma io non le avevo a disposizione. È stato un peccato. Volevo provare un altro giro, ma mi mancava il carburante per via del giro di riscaldamento. Ci sono stati anche tanti aspetti positivi in questo weekend. Sono dispiaciuto perché volevo regalare un bel risultato al team. Pensavo di poter lottare addirittura per la pole viste le sensazioni che mi ha dato la macchina". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton.