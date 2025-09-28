Marquez campione del mondo! Bagnaia vince a Motegi, Marc dietro. "Ora sono in pace"

MOTEGI (Giappone) - Pecco Bagnaia torna a vivere un weekend da favola versione 2024 completando la tripletta: pole position, Gara Sprint e gara lunga centrando il 2° successo stagione nella domenica in cui Marc Marquez , 2° al traguardo, si laurea per la nona volta campione del mondo raggiungendo Valentino Rossi , entrambin a -6 dalla leggenda Giacomo Agostini . Bagnaia replica la Sprint partendo benissimo e cercando subito la fuga, non impeccabile Marc Marquez che comunque si mette 3° in scia ad Acosta. Bagnaia fa il vuoto mettendo tra se e gli inseguitori già 3,5 secondi dopo 10 giri con Marc che, dopo un inizio in sordina, si mette in modalità "attacco" e all'11° giro si prende la seconda posizione. Alle spalle dei due Ducati ufficiali un terzetto compatto composto da Acosta, Mir e Bezzecchi cn il pilota della KTM sorpassato si dal connazionale che da Bez. Finale con brivido per Pecco dovuto a delle preoccupanti fumate bianche uscire dallo scarico della sua Ducati a 5 giri dalla fine con il timore non solo di una rottura ma anche di una sospensione del pilota. Marc, in versione crociera con la testa al titolo, rosicchia decimi arrivando però massimo fino ad un secondo ed 8.

Marc: "Adesso sono in pace"

La parole del fresco campione del mondo: "E' difficilissimo parlare, ricordo quello che è successo ma voglio godermi il momento. E' stato difficilissimo, sono tranquillo, adesso mi sento in pace in con me stesso. Ho fatto tanti errori nella mia carriera come quello di tornare troppo presto e ho lottato e sono tornato a vincere e adesso sono in pace con me stesso". "Congratulazioni a Marc si merita questo titolo": Francesco Bagnaia si complimenta con il compagno di squadra Marc Marquez, nuovo campione del mondo della classe MotoGp. Il pilota della Ducati, vincitore del gp del Giappone oggi (nonostante un problema alla sua moto) e della Sprint ieri, parla poi del suo week end giapponese: "Sono felice per la mia performance, continuerò in questo modo"

Motegi, la Top 10 della gara

1) F.Bagnaia (Ducati Lenov)

2) M.Marquez (Ducati Lenovo)

3) J.Mir (Honda HRC)

4) M.Bezzecchi (Aprilia)

5) F.Morbidelli (Ducati VR46)

6) A.Marquez (Ducati Gresini)

7) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)

8) F.Quartararo (Yamaha)

9) J.Zarco (Hond LCR)

10) F.Aldeguer

