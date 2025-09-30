Il dramma di Hamilton. Che Singapore sarà?

S’è sempre detto: la Ferrarista. Ora, se ce ne fosse stato ancora bisogno, s’è capito perché a Maranello hanno preso Lewis Hamilton. Tutto il mondo abbracciato al sette volte campione del mondo, devastato per l’addio a Roscoe, l’amato bulldog. Un lungo addio che ha riempito i social (ma è anche la prima notizia nell’home page del sito ufficiale della Formula 1), mentre i test Pirelli al Mugello (condotti da Cha