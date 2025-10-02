Ferrari, la sentenza di Leclerc: "Una vittoria nel 2025 è improbabile"

Leclerc su Singapore e la lotta Mondiale

- La Formula1 torna in pista questo weekend con il gran premio cittadino di Singapore, il più duro da affrontare per i piloti tanto che la FIA ha preso in mano la situazione. Il direttore di gara,, ha informato i team della norma, che prevede che i piloti potranno indossare gilet refrigeranti, poiché si prevede che le temperature saranno superiori ai 31 gradi. I due piloti della McLaren a contendersi i titolo con lo spauracchio disempre in agguato, mentre lasarà ancora spettatrice come testimoniano le parole diin conferenza stampa: "Penso che sia molto improbabile essere più forte della McLaren in questo 2025, non saremo mai in vantaggio. Potremmo battere gli altri rivali, soprattutto a Las Vegas ci potrebbe essere un'opportunità di vittoria. Anche se credo che la percentuale sia molto piccola".

Sulle aspettatie a Singapore: "Non penso che ci possiamo aspettare miracoli. A Baku non abbiamo fatto un buon lavoro in qualifica, qui non ci aspettiamo di essere competitivi. Potrebbe essere simile, anzi potremmo essere un po' più lontani dalla McLaren. Rispetto alla Mercedes potremmo essere un po' avanti se dovessero restare condizioni di caldo. È improbabile ripetere la pole position, ma io farò di tutto affinché accada. Siamo in una situazione molto diversa rispetto all'anno scorso, penso che noi andiamo più forte in condizioni di caldo e dovremo cogliere questa opportunità per colmare il gap in classifica". Sul duello per il titolo il mondiale Charles tiene ancora in corda Max: "Per me Max ha il 20% di possibilità di trionfare, il distacco è sostanzioso ma mi aspetto che qui le McLaren tornino al loro posto. Improbabile ma non si sa mai".