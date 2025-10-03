Hamilton in Ferrari si rivede Mondiale!

Profilo basso. È così che si presenta la Ferrari a Singapore. La tappa nella città-stato rappresenta un crocevia importante per la Scuderia, che deve rialzarsi dopo il pessimo epilogo azero e dopo aver visto sfumare il secondo posto nel mondiale Costruttori a favore di una Mercedes in grado di sfruttare meglio le circostanze – climatiche e non – e ottenere l’ennesimo podio stagiona