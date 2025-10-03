Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Hamilton in Ferrari si rivede Mondiale!

In pista a Singapore ma Lewis pensa alla prossima annata: "Vasseur straordinario, noi uniti. Meglio imparare ora che quando saremo in piena lotta per il titolo"
Beatrice Frangione
1 min
Hamilton in Ferrari si rivede Mondiale!© Getty Images

Profilo basso. È così che si presenta la Ferrari a Singapore. La tappa nella città-stato rappresenta un crocevia importante per la Scuderia, che deve rialzarsi dopo il pessimo epilogo azero e dopo aver visto sfumare il secondo posto nel mondiale Costruttori a favore di una Mercedes in grado di sfruttare meglio le circostanze – climatiche e non – e ottenere l’ennesimo podio stagiona

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte