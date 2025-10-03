Leclerc, incidente con Norris ma niente penalità: cosa è successo a Singapore

MARINA BAY (Singapore) - Sospiro di sollievo per Charles Leclerc. Ilpilota della Ferrari è stato protagonista di un "incidente" nella corsia box durante le FP2 con Lando Norris ma, fortunatamente per lui e la rossa, non verrà sanzionato con penalità in griglia di partenza. Durante la seconda sessione di prove libere, che hanno visto Oscar Piastri essere il più veloce (nono tempo per Leclerc, staccato di 0.752) , è successo che a Leclerc è stato dato il segnale di uscire dai box ma senza accorgersene che Norris era già uscito dal suo di box: collissione con la McLaren! Charles ha proseguito guardando più volte nel finestrino per capire cosa fosse successo con Lando bloccato contro il muretto con l'ala danneggiata. I meccanici della Ferrari sono usciti ad aiutare il pilota britannico a fare retromarcia. Si temuto il peggio ma alla fine i Commissari hanno inflitto 10mila euro di multa alla Ferrari per 'unsafe release', ma nessuna penalità al pilota. Norris ci ha riso sopra: "L'incidente con Leclerc costerà dei soldi al team, è sempre un peccato. Abbiamo dovuto cambiare l'ala anteriore..."
