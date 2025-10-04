Tuttosport.com

Polveriera Ducati, la verità di VR46: "Bagnaia con la moto di Morbidelli, poi..."

Uccio svela d’aver dato la GP24 di Morbidelli a Pecco. Tardozzi irridato: "Certe cose escono solo su di noi"
Mirco Melloni
1 min
Polveriera Ducati, la verità di VR46: "Bagnaia con la moto di Morbidelli, poi..."© Getty Images

Due cadute nella stessa sessione da un lato del box, l'ennesima giornata da dimenticare di una stagione quasi incomprensibile dall'altro. Persino il direttore generale che porta i segni di una caduta... in piscina. E, come se non bastasse, la moto del presente che continua a essere attorniata da polemiche, indiscrezioni e, in generale, si conferma meno guidabile rispetto al modello che l'ha preceduta. È difficile credere che questo quadro possa appartenere

