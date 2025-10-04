Polveriera Ducati, la verità di VR46: "Bagnaia con la moto di Morbidelli, poi..."

Due cadute nella stessa sessione da un lato del box, l'ennesima giornata da dimenticare di una stagione quasi incomprensibile dall'altro. Persino il direttore generale che porta i segni di una caduta... in piscina. E, come se non bastasse, la moto del presente che continua a essere attorniata da polemiche, indiscrezioni e, in generale, si conferma meno guidabile rispetto al modello che l'ha preceduta. È difficile credere che questo quadro possa appartenere