Russell in pole a Singapore, Ferrari in difficoltà: Hamilton davanti a Leclerc

MARINA BAY (Singapore) - Magia di George Russell a Singapore . Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il tempo di 1'29"158, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri, staccati rispettivamente 182 e 366 millesimi. In seconda fila anche l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, a 379 millesimi dal compagno di squadra. Indietro le Ferrari : Lewis Hamilton si è piazzato sesto, a oltre mezzo secondo (+0"530) da Russell, davanti all'altra rossa di Charles Leclerc, a 626 millesimi dal poleman. Quinto posto per l'altra McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Le parole di Russell

"È fantastico essere in pole qui, ieri è stata una giornata molto impegnativa per diversi motivi, è bello reagire e ottenere un bel risultato oggi. Ci aspetta una gara lunga e molto sudata però la macchina ha potenziale". Così il pilota della Mercedes George Russell dopo la pole position conquistata nel Gp di Singapore.

Le parole di Verstappen

"Qui la qualifica è sempre emozionante, è un po' deludente non essere primi però finora il weekend è stato positivo. La macchina è stata competitiva, per noi essere di nuovo secondi è molto buono". Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Singapore. "L'errore commesso nel secondo tentativo? È quello che succede quando la macchina davanti a te va a velocità di crociera... - ha aggiunto l'olandese, disturbato nel suo giro lanciato -. È stato un po' un peccato altrimenti sarei stato vicino alla pole".