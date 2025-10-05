Russell domina a Singapore, Verstappen a podio. Le posizioni Ferrari

MARINA BAY (Singapore) - George Russell fa il vuoto e conquista il gran premio di Singapore battendo Max Verstappen e Lando Norris. Quarto il leader del mondiale Oscar Piastri (ora +22 sul compagno di squadra) nel giorno in cui la McLaren vince il mondiale costruttori per la decima volta nella sua storia.
Russell parte benissimo e scappa via davanti a Verstappen mentre alle loro spalle un aggressivissimo Norris supera (con contatto!) Piastri mettendosi al 3° posto. Buono spunto anche per Leclerc 6° alle spalle dei due Papaya. Di fatto la gara non regala più nulla se non un brivido negli ultimi 10 giri con Norris attaccato a Verstappen ma senza mai una chiara occasione di sorpasso. In casa Ferarri gara anonima, solo nel finale si è accende con Lewis Hamilton (rientrato per mettere le soft) che raggiunge Kimi Antonelli ma senza riuscire a superarlo causa anche problemi ai freni, mancata l'occasione il 7 volte campione del mondo restituisce la posizione a Leclerc. Da sottolineare la gran rimonta di Carlos Sainz: partito ultimo chiuso in zona punti al 10° punti!
Singapore, la top 10 della gara
1) G.Russell (Mercedes)
2) M.Verstappen (Red Bull)
3) L.Norris (McLaren)
4) O.Piastri (McLaren)
5) A.Antonelli (Mercedes)
6) C.Leclerc (Ferrari)
7) L.Hamilton (Ferrari)
8) F.Alonso (Aston Martin)
9) O.Bearman (Haas)
10) C.Sainz (Williams)