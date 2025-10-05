Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Russell domina a Singapore, Verstappen a podio. Le posizioni Ferrari

Il britannico della Mercedes non concede nulla battendo l'olandese e Norris. Rosse senza acuti, gran rimonta di Sainz
2 min
Russellferrari

MARINA BAY (Singapore) - George Russell fa il vuoto e conquista il gran premio di Singapore battendo Max Verstappen e Lando Norris. Quarto il leader del mondiale Oscar Piastri (ora +22 sul compagno di squadra) nel giorno in cui la McLaren vince il mondiale costruttori per la decima volta nella sua storia.
Russell parte benissimo e scappa via davanti a Verstappen mentre alle loro spalle un aggressivissimo Norris supera (con contatto!) Piastri mettendosi al 3° posto. Buono spunto anche per Leclerc 6° alle spalle dei due Papaya. Di fatto la gara non regala più nulla se non un brivido negli ultimi 10 giri con Norris attaccato a Verstappen ma senza mai una chiara occasione di sorpasso. In casa Ferarri gara anonima, solo nel finale si è accende con Lewis Hamilton (rientrato per mettere le soft) che raggiunge Kimi Antonelli ma senza riuscire a superarlo causa anche problemi ai freni, mancata l'occasione il 7 volte campione del mondo restituisce la posizione a Leclerc. Da sottolineare la gran rimonta di Carlos Sainz: partito ultimo chiuso in zona punti al 10° punti!

Singapore, la top 10 della gara

1) G.Russell (Mercedes)
2) M.Verstappen (Red Bull)
3) L.Norris (McLaren)
4) O.Piastri (McLaren)
5) A.Antonelli (Mercedes)
6) C.Leclerc (Ferrari)
7) L.Hamilton (Ferrari)
8) F.Alonso (Aston Martin)
9) O.Bearman (Haas)
10) C.Sainz (Williams)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori