Russell domina a Singapore, Verstappen a podio. Le posizioni Ferrari

MARINA BAY (Singapore) - George Russell fa il vuoto e conquista il gran premio di Singapore battendo Max Verstappen e Lando Norris. Quarto il leader del mondiale Oscar Piastri (ora +22 sul compagno di squadra) nel giorno in cui la McLaren vince il mondiale costruttori per la decima volta nella sua storia.

Russell parte benissimo e scappa via davanti a Verstappen mentre alle loro spalle un aggressivissimo Norris supera (con contatto!) Piastri mettendosi al 3° posto. Buono spunto anche per Leclerc 6° alle spalle dei due Papaya. Di fatto la gara non regala più nulla se non un brivido negli ultimi 10 giri con Norris attaccato a Verstappen ma senza mai una chiara occasione di sorpasso. In casa Ferarri gara anonima, solo nel finale si è accende con Lewis Hamilton (rientrato per mettere le soft) che raggiunge Kimi Antonelli ma senza riuscire a superarlo causa anche problemi ai freni, mancata l'occasione il 7 volte campione del mondo restituisce la posizione a Leclerc. Da sottolineare la gran rimonta di Carlos Sainz: partito ultimo chiuso in zona punti al 10° punti!