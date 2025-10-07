"Si racconta solo una parte della storia...Grazie Ferrari": Hamilton torna a parlare

Lewis Hamilton sognava di certo una stagione diversa. Il sette volte campione del mondo quest'anno è passato dalla Mercedes alla Ferrari , ma non è riuscito a trovare il feeling con la macchina: in 18 gare ha racimolato appena 125 punti e non è mai riuscito a salire sul podio . Anche la Scuderia di Maranello si aspettava molto di più da lui, ma i risultati in pista non hanno rispettato le aspettative, elevatissime visto il palmarès del 40enne britannico. Al termine della stagione mancano ancora sei gare nelle quali il pilota del Cavallino Rampante cercherà di contendere il quinto posto nella Classifica Piloti al compagno di scuderia Charles Leclerc (173).

Ferrari, le parole di Hamilton

"Dopo una settimana difficile, è bello essere di nuovo a casa. Ho avuto un po' di tempo per riflettere sul mio viaggio da Singapore e l'emozione principale che provo è gratitudine". Lewis Hamilton ha affidato a un lungo post su Instagram le sensazioni vissute, tra la delusione in pista e (a Singapore un ottavo posto con penalità certo non esaltante) e il dolore per la morte del suo cane. "Il sostegno e l'amore che ho sentito dopo la perdita di Roscoe sono stati un potente promemoria che, anche quando le cose sembrano buie, c'è ancora tanta bontà nel mondo. Basta solo saperla cercare - scrive il sette volte campione del mondo -. Guardo anche agli aspetti positivi in pista. Quello che leggiamo racconta solo una parte della storia, quella in cui le cose non vanno per il verso giusto, o non otteniamo i risultati sperati. Ma ciò su cui mi sono concentrato negli ultimi mesi è l'altra storia. Quella che parla di come questa squadra reagisce quando qualcosa va storto. Di come ci rialziamo e ricominciamo. Ora torniamo in fabbrica, impariamo da quest'ultima gara e pianifichiamo la prossima. Sono orgoglioso di questa squadra - conclude - e voglio aiutare a ottenere i risultati che meritano anche i tifosi. Per raggiungere il top bisogna essere migliori, se riusciamo a costruire sui nostri successi e a cambiare le cose che servono sono convinto che ce la faremo. Forza Ferrari".