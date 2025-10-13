Superbike,Bulega può ancora sognare il Mondiale  

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Toprak Razgatlioglu mette il 21° mattoncino stagionale verso il bis mondiale con la Bmw (terzo personale dopo quello del 2019 con la Yamaha) in Superbike prima di salire in MotoGP (Yamaha Pramac), ma Nicolò Bulega reagisce e porta il campionato ancora vivo all’ultimo round in programma questo fine settimana a Jerez, nel sud della Spagna. La domenica portoghese dell’Estoril segna ancora un botta e risposta dei due assoluti protagonisti d
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi