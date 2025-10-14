Schumacher, il segnale che fa sperare: “Ha firmato un casco. Forse sta un po’ meglio”

Il 29 dicembre 2013 Michael Schumacher fu vittima di un terribile incidente mentre sciava a Méribel, nelle Alpi francesi. A causa della caduta riportò gravi ferite e finì in coma. Ne è uscito, ma con pesanti conseguenze neurologiche. Da allora l’ex campione del mondo, vincitore di sette titoli, non è più in grado di comunicare. Le informazioni sulle sue condizioni restano pochissime e arrivano solo dal suo ristretto cerchio familiare: la moglie Corinna, i figli Mick e Gina, e l’amico di sempre Jean Todt.

Un segno di vita

Di recente, L'Équipe ha voluto trasmettere un messaggio positivo sulla fragile vitalità di Schumacher: "Non sappiamo esattamente cosa stia succedendo. Sappiamo che respira e interagisce con la sua famiglia, ma a quanto pare non parla e non lo abbiamo visto camminare. Non direi che sta bene, ma forse si sente un po' meglio; le uniche notizie provengono da chi gli è vicino", ha dichiarato Stefan L'Hermitte, giornalista della prestigiosa rivista francese, al podcast Le Grand Recit. Di recente si è saputo che il suo autografo è su un casco destinato in beneficenza: "Come ha fatto a firmarlo? Sua moglie gli ha tenuto la mano? Non ne siamo certi, ma è la prima volta che riceviamo un segno positivo da lui, quasi un segno di vita", aggiunge l' editorialista de L'Équipe.