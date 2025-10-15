“Infermiera violentata nella villa di Schumacher: a processo un amico del figlio”

Un'altra delicata vicenda scuote la famiglia Schumacher. Un pilota automobilistico è stato arrestato con l'accusa di aver violentato un'infermiera all'interno della residenza della famiglia della leggenda tedesca. La vittima, come riferisce il quotidiano svizzero 24 Heures, è riuscita a registrare l'accaduto con il telefono. L'uomo - che sarebbe un amico del figlio dell'ex campione Ferrari - è attualmente detenuto e nega ogni tipo di accusa.

La ricostruzione

I fatti, come riferisce il portale elvetico, risalgono alla notte del 23 novembre 2019 nella residenza di Gland, dove Schumacher vive insieme alla sua famiglia dal ritiro dalla vita pubblica a seguito dell'incidente. La vittima era stata invitata alla villa insieme a un'amica e dopo aver bevuto un cocktail offertogli dall'indagato ha perso conoscenza. Quando la donna si è risvegliata, notando che il suo vestito le era stato tolto, ha subito riferito l'accaduto, facendo scattare le indagini della polizia. Le autorità a seguito delle prove fornite hanno fatto scattare immediatamente l'arresto.

La posizione della famiglia Schumacher

La notizia ha scosso la comunità di Gland, cittadina del Canton Vaud in Svizzera, dove risiede la famiglia Schumacher. Non ci sono commenti ufficiali da parte dei familiari, né dall'entourage del tedesco. La famiglia e le fonti vicine a loro, come riporta la stampa svizzera, non hanno rilasciato dichiarazioni.

Chi è il pilota automobilistico arrestato

L'identità dell'uomo non è stata resa nota, anche se si tratterebbe di un amico del figlio di Schumi. L'arrestato si è presentato come pilota professionista e avrebbe dichiarato di partecipare a competizioni internazionali. E' stato fermato e rimane detenuto in attesa dell'udienza preliminare. Il trentenne ha sempre negato ogni tipo di accusa, sostenendo che il rapporto sia stato consensuale. Tesi, però, scartata dalle autorità, che affermano che la vittima era incosciente al momento delle violenze, rendendo impossibile un consenso informato. Le indagini della Procura vertono sulle accuse di violenza sessuale aggravata, con l'aggiunta di circostanze che potrebbero far scattare un aggravamento della pena.

