Vasseur, "Ferrari unita": le voci di Horner, il silenzio della proprietà, la scelta di far parlare Santi

"Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta". Fred Vasseur manda il suo messaggio. Conciso, chiaro, forte. Diretto forse più all’interno che all’esterno della Ferrari , perché i venti che stanno scuotendo la Scuderia alle prese con la complicata transizione tra la fine di una stagione nata male e ormai plafonata al ribasso come la SF-25 sbagliata e senza aggiornamenti e il 2026 della rivoluzione tecnica sempre più alle porte. E che nessuno, tanto meno la Rossa che non vince un Mondiale da 17 anni e non è mai riuscita ad approfittare dai cambi regolamentari, può sbagliare.

Horner-Ferrari: la clamorosa voce del mercato F1

Per questo, con il ritorno in pista dopo due settimane di polemiche e voci che hanno scosso l’ambiente, dalla frustrazione dei piloti a Singapore alla rivelazione di liti (smentite dalla Ferrari) tra Vasseur il capo degli ingegneri di pista Matteo Togninalli, ma soprattutto il ritorno fragoroso del nome di Christian Horner associato alla Scuderia, nel silenzio della proprietà, a rispondere è lo stesso team principal attraverso la preview del Gp degli Stati Uniti, in programma nel weekend con la complicazione del format Sprint, che pre v ede una sola sessione di prove libere (venerdì alle nostre 19.30) e due qualifiche (per la Sprint venerdì alle 23.30, per la gara sabato alle 23 dopo la stessa Sprint )."Dopo due circuiti cittadini, con il Cota torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante - sottolinea Vasseur -. È un tracciato che richiede precisione da tutti: la richiede al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura. Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato Sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare subito nelle sessioni competitive".

Austin importantissimo per la Ferrari

Insomma, il team principal prima alza la voce riconfermando che è lui al comando della Ferrari, con una fiducia rinnovata da John Elkann e Benedetto Vigna soltanto tre mesi e mezzo fa (per altro dopo mesi di incertezza), poi avverte tutti che quello di Austin è un weekend chiave per la stagione, perché si disputa su una pista che sulla carta non si adatta alla SF-25 e perché in palio ci sono ben 58 punti. L’occasione di riavvicinare la Mercedes nella lotta per il secondo posto o (forse più probabilmente) non cedere del tutto alla Red Bull del rilanciato Max Verstappen anche l’ultimo gradino del podio tra i costruttori. Non è un caso quindi, proprio quando è stata messa in discussione la correlazione tra il lavoro a Maranello e quello in pista, che alla vigilia di Austin, insieme a Vasseur, la Scuderia abbia deciso di far parlare Carlo Santi, performance engineer del Remote Garage. "I weekend Sprint richiedono una preparazione dell’evento più estesa di quanto occorra per un weekend di gara tradizionale - spiega il veronese, 51 anni, 15 dei quali passati a Maranello -. La ragione principale risiede nel fatto che il tempo dedicato alle prove libere è molto ridotto, quindi è necessario sopperire al tempo-pista che si perde con omologhe attività al simulatore offline e al simulatore di guida. Inoltre, il fatto che la vettura vada in parc fermé già dopo la prima sessione di prove comporta la necessità, in fase di preparazione del weekend, di aumentare la variabilità dei singoli parametri che prendiamo in considerazione, così da essere pronti per reagire al maggiore numero di scenari che possono presentarsi dal venerdì alla domenica". Una Ferrari e unita che vuole invertire la rotta. La vedremo fra poche ore.