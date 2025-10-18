Bezzecchi vince la Sprint del GP d'Australia: Bagnaia penultimo

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - L'italiano Marco Bezzecchi vince la gara Sprint del Gran Premio d'Australia che si disputa sullo storico circuito costiero di Phillip Island . Il pilota Aprilia precede gli spagnoli Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) e Pedro Acosta (KTM), terzi in questa gara di soli 13 giri (rispetto ai 27 del GP di domenica), che assegna punti per il campionato. Partito dalla pole position per la quinta volta in questa stagione, il francese Fabio Quartararo taglia il traguardo settimo in sella alla sua Yamaha .

Ducati: Di Giannantonio quinto, male Bagnaia

Il team Ducati vede il primo dei suoi piloti, Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), arrivare quinto davanti allo spagnolo Alex Marquez (Ducati-Gresini), sesto. Francesco Bagnaia conclude al 19° posto e penultimo posto in sella alla sua Ducati ufficiale, a oltre 30 secondi dal vincitore. A causa di infortuni, lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) - già sicuro del titolo della classe regina - e il suo connazionale campione del mondo 2024 Jorge Martin (Aprilia) non hanno partecipato alla gara australiana.