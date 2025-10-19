Valentino Rossi torna a vincere a Indianapolis dopo 17 anni: "È qualcosa di fantastico"

INDIANAPOLIS (Stati Uniti) - Trionfo per Valentino Rossi alla 8 Ore di Indianapolis. Assieme al sudafricano Kelvin van der Linde e al belga Charles Weerts, il Dottore, leggenda della MotoGp, ha conquistato il successo al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt. Sotto una pioggia torrenziale Rossi si è¨ dunque ripetuto sul circuito di Indianapolis, dove 17 anni fa aveva battuto Nicky Hayden al termine di un duello avvincente in MotoGp. Grazie ad un gioco di pit proprio sotto regime di safety car (gara interrotta poco dopo la metà causa nubifragio) il team BMW-WRT #46 ha colto l'occasione portando a casa il primo successo nell'IGTC, Valentino: "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati.Vincere qui per me è davvero speciale perché lo avevo già fatto nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. E sono anche molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato"

