Leclerc 3°, la Ferrari torna sul podio al Gp degli Usa. Hamilton 4°, trionfa Verstappen

AUSTIN (Stati Uniti d'America) - Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1, sul circuito di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, che si era già imposto nella sprint del sabato, conduce una gara totalmente in solitaria capitalizzando al meglio la pole position e guadagnando altri punti sulle McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, quinto. A completare il podio la Ferrari di Charles Leclerc, che disputa un'ottima gara ma alla fine deve arrendersi a Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione. Solo sesto George Russell, mentre Yuki Tsunoda, con la seconda Red Bull, guadagna oltre dieci posizioni e si piazza settimo. A punti anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin). Kimi Antonelli chiude 13°.
Le parole di Verstappen
"Il titolo? Una possibilità c'è, dobbiamo fare weekend di questo livello fino alla fine, le proveremo tutte, sono entusiasta di potermela giocare fino all'ultimo. E stato un weekend incredibile per noi, sapevamo che non sarebbe stata semplice. Nel complesso, il passo tra me e Norris era molto vicino. Abbiamo fatto la differenza nel primo stint. Lui ha preso un certo distacco e lo abbiamo mantenuto fino alla fine. Sono fiero perché è stato un weekend eccezionale", le parole di Max Verstappen al termine della gara.
Le parole di Norris
"Ci è voluto un po' di tempo per superare Leclerc, è stata una bella battaglia, abbiamo combattuto duramente. Pensavo che sarebbe stato tutto più facile una volta superato, ha guidato molto bene ed è stato divertente. Devo accettare questo secondo posto, non potevo fare molto di più oggi". Così Lando Norris (McLaren) dopo la gara del Gran Premio degli Stati Uniti.
Le parole di Leclerc
"È stata una seconda metà dell'anno difficile, quindi tornare sul podio è fantastico. Mi sono divertito, ho perso alla fine, ma mi sono divertito in macchina - ha detto Leclerc a caldo -. Ero un po' preoccupato quando ho visto che ero l'unico con le gomme morbide in partenza. Sapevo che era una scelta rischiosa, volevo sfruttarle per avere aria pulita. Abbiamo guadagnato una posizione al via e questo ci ha aiutato per il resto della gara".
Le parole di Vasseur
"Il segreto dello step avanti? Credo sia merito dell'ottimizzazione relativa alle gomme, se non le metti nella finestra giusta perdi cinque o sei decimi. Sono fiero del team per il bel recupero dopo venerdì. Oggi il passo c'era, dovevamo essere aggressivi con la strategia". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport dopo la gara del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale F1. Sulla scelta delle soft con Leclerc: "Se avessimo tenuto dietro sia Verstappen che Norris, avremmo tentato di sopravvivere per poi mettere le medie, che erano le gomme migliori. Ha funzionato al 50% e non siamo stati lontani dal secondo posto. È andata bene grazie alla grande gestione di Charles - ha aggiunto -, è importante per l'autostima del pilota". Infine, sulle voci degli ultimi giorni allontanate dal presidente della Ferrari, John Elkann: "La situazione era già chiara internamente, non per alcuni vostri colleghi giornalisti. A volte è difficile gestire e mantenere la calma, perché diventa una distrazione. Il messaggio del presidente è stato chiaro, noi dobbiamo concentrarci sulle ultime gare".
La classifica piloti
Questa la classifica mondiale piloti dopo la gara del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima tappa del calendario del campionato mondiale di Formula 1: 1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 346 punti 2. Lando Norris (Gbr) McLaren 332 3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 306 4. George Russell (Gbr) Mercedes 252 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 192 6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 142 7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 89 8. Alexander Albon (Tha) Williams 73 9. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 41 10. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 39 11. Carlos Sainz (Esp) Williams 38 12. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 37 13. Lance Stroll (Can) Aston Martin 32 14. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 30 15. Esteban Ocon (Fra) Haas 28 16. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 28 17. Pierre Gasly (Fra) Alpine 20 18. Oliver Bearman (Gbr) Haas 20 19. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 18
La classifica costruttori
Questa la classifica del Mondiale costruttori dopo la gara del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, diciannovesima tappa del calendario del campionato mondiale di Formula 1: 1. McLaren 678 punti 2. Mercedes 341 3. Ferrari 334 4. Red Bull 331 5. Williams 111 6. Racing Bulls 72 7. Aston Martin 69 8. Kick Sauber 59 9. Haas 48 10. Alpine 20
