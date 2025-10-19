Leclerc 3°, la Ferrari torna sul podio al Gp degli Usa. Hamilton 4°, trionfa Verstappen

AUSTIN (Stati Uniti d'America) - Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti , diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1, sul circuito di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, che si era già imposto nella sprint del sabato, conduce una gara totalmente in solitaria capitalizzando al meglio la pole position e guadagnando altri punti sulle McLaren di Lando Norris, secondo , e Oscar Piastri, quinto. A completare il podio la Ferrari di Charles Leclerc , che disputa un'ottima gara ma alla fine deve arrendersi a Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione . Solo sesto George Russell, mentre Yuki Tsunoda, con la seconda Red Bull, guadagna oltre dieci posizioni e si piazza settimo. A punti anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin). Kimi Antonelli chiude 13° .

Le parole di Verstappen

"Il titolo? Una possibilità c'è, dobbiamo fare weekend di questo livello fino alla fine, le proveremo tutte, sono entusiasta di potermela giocare fino all'ultimo. E stato un weekend incredibile per noi, sapevamo che non sarebbe stata semplice. Nel complesso, il passo tra me e Norris era molto vicino. Abbiamo fatto la differenza nel primo stint. Lui ha preso un certo distacco e lo abbiamo mantenuto fino alla fine. Sono fiero perché è stato un weekend eccezionale", le parole di Max Verstappen al termine della gara.

Le parole di Norris

"Ci è voluto un po' di tempo per superare Leclerc, è stata una bella battaglia, abbiamo combattuto duramente. Pensavo che sarebbe stato tutto più facile una volta superato, ha guidato molto bene ed è stato divertente. Devo accettare questo secondo posto, non potevo fare molto di più oggi". Così Lando Norris (McLaren) dopo la gara del Gran Premio degli Stati Uniti.