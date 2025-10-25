Calcara: "Il nuovo stile di vita un passo alla volta"

La maratona non è una corsa normale. È un atto di fede in se stessi, nella propria forza di volontà, determinazione, resistenza e resilienza alla fatica, alla sofferenza pura. Un viaggio introspettivo, oltre che lungo 42 chilometri e 195 metri. Chi la affronta, solitamente, sa a cosa va incontro. E se non lo sa, lo scopre presto. Francesco Calcara , 48 anni, Presidente e CEO di Hyundai Italia di maratone sportive non ne ha corsa nemmeno una. Finora. Anche se in realtà ne ha fatte di altro genere. Ma ha già cominciato a capire qualcosa. Con il costruttore coreano dotato Official Automotive Partner della Wizzair Venice Marathon in programma domani nella città dei 436 ponti. Una partnership cominciata già a Roma e destinata a diventare un legame forte con l’universo runners."Ci stiamo avvicinando a questo mondo con curiosità e interesse. Iniziando noi per primi a seguire uno stile di vita diverso. In azienda qualcuno, compreso me, si è messo a dieta, ha cominciato a correre. Per ora siamo 21 su 130 dipendenti e abbiamo deciso di dividerci in due gruppi. Uno più avanzato di chi già si allena o corre e l’altro per principianti, di coloro insomma che non hanno mai corso prima. E sono sicuro che nei prossimi mesi diventeremo molti di più".

"La maratona è un’esperienza capace di generare un’energia sconvolgente"

Calcara perchè Hyundai ha scelto il mondo delle maratone? "È un progetto particolare, e che si sovrapponga al piano paneuropeo di Hyundai identificato come “Run to progress” è solo una coincidenza, anche se il claim sembra fatto su misura. In realtà il mondo delle maratone è quello che più si avvicina al nostro modo di concepire la vita, il lavoro, business compreso. Prima di decidere e scegliere abbiamo studiato a lungo e così ci siamo resi conto che la maratona e l’universo che gli gira intorno riflette esattamente i nostri valori di partecipazione e connessione con la società. scriversi e fare una maratona è l’atto iniziale e finale ma non si può dimenticare il contorno, gli accompagnatori, le famiglie che spesso si muovono insieme al runner. E quello diventa un momento sociale di coinvolgimento". E poi c’è l’aspetto sportivo, competitivo... "Personalmente non ho mai corso una maratona, ho sempre preferito praticare sport di squadra. Ma avvicinandomi a questa realtà ho percepito quanto sia un’esperienza capace di generare un’energia sconvolgente, la voglia di arrivare, di non fermarsi, di migliorarsi sempre. Un passo alla volta, mettendo sempre al entro le persone, sostenendole nella loro infaticabile ricerca di superare i propri limiti". Partecipazione, connessione, energia, miglioramento: sembrano le parole chiave di un brand automobilistico ai tempi della mobilità elettrica... "Esatto, il nostro: se siamo diventati il terzo costruttore di auto al mondo con soli due marchi, un aspetto che spesso molti sottovalutano, è proprio perché è rimasto intatto lo spirito del fondatore. Quello che ci consente di essere sicuramente un costruttore automobilistico ma anche un’azienda che realizza esoscheletri o che è leader della robotica mondiale con Boston Dynamic. Insomma, partecipiamo attivamente a tutta quella tecnologia che cerca di migliorare la qualità della vita delle persone".

"La proposta a idrogeno, Ioniq 5N, simbolo della massima performance"

Un senso della comunità pronto a esaltarsi nelle maratone. "In effetti, la nostra presenza, va oltre la tradizionale partnership. Vuole garantire un supporto, un sostegno alla tenacia e allo spirito di sacrificio di chi praticamente ogni giorno corre per superare i propri limiti. Il come è intuibile: proponendo un nuovo concetto di mobilità sostenibile attraverso la nostra gamma". Questo è il motivo per cui avete scelto una modalità di approccio alla Venice Marathon fuori dal convenzionale? "Pensare di fare, come comunque faremo, semplici test drive sarebbe stato riduttivo e autolimitante. Se qualcuno è interessato a una vettura, in qualche maniera la scopre. Diversamente abbiamo ideato una reale interazione tra le nostre vetture e i partecipanti alla Venice Marathon e a tutti coloro che saranno coinvolti nell’evento. Da una parte con Inster Cross, il city Suv elettrico, ideale per la città e time keeper della corsa con autonomia di 360 km. Dall’altra, con Ioniq 5N, simbolo della massima performance, senza dimenticare la nostra dimensione dell’idrogeno esaltata all’Expo Village al Parco San Giuliano Nord, dove ci sono i nostri distributori a idrogeno. Sosterremo con diverse attivazioni i runners, prima, durante e dopo la corsa, compresa la pedana baropodometrica che scansiona l’impronta dei piedi e consiglia la tipologia ideale di calzatura per quel piede. Vogliamo provare a convincere questa sorta di setta che sono i runners che esiste la maniera di estendere la loro mobilità anche su quattro ruote, per arrivare a uno stile di vita completamente sostenibile".