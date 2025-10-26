Città del Messico (Messico) - Sorpasso in casa McLaren con Lando Norris che vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando il compagno di squadra Oscar Piastri, quinto al traguardo. Secondo un grande Charles Leclerc, che regala un sorriso alla Ferrari chiudendo davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio la sorpresa di giornata Oliver Bearman con la Haas, mentre Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi per un taglio curva nei primi giri, termina ottavo.
Norris al comando
Un punto di vantaggio ora nella classifica Mondiale per Norrie sul compagno di scuderia Piastri. Per Lando decima vittoria in carriera, la sesta in stagione, in una gara dominata dall'inizio alla fine come a Singapore e Abu Dhabi 2024. Il britannico diventa il secondo pilota nella storia con le prime 10 vittorie in 10 circuiti diversi dopo Michael Schumacher. Partenza caotica in Messico con escursioni sull’erba e penalità con i 10’’ comminati a Hamilton per aver tratto vantaggio da un taglio della pista. Nel finale Leclerc riesce a resistere a Verstappen anche grazie a una Virtual Safety Car per problemi alla Williams di Sainz, un possibile snodo cruciale del campionato con l'olandese che resta comunque in corsa per la vittoria finale.