Hamilton e Leclerc, un podio per due: sarebbe la prima volta con la Ferrari, quanti punti in ballo 

TORINO - Un podio per due. Sarebbe la prima volta in Rosso, ma a suo modo anche una prima per ognuno di loro. Charles Leclerc , che in Messico ha centrato la 50ª foto della felicità in Formula 1, la settima stagionale, non c’è mai riuscito a San Paolo, nella terra di Ayrton Senna. Lewis Hamilton , che di podi in una carriera che l’ha associato (e non solo per il casco omaggio) alla leggenda brasiliana ne ha scalati addirittura 202 e sette a Interlagos (con 4 vittorie), non c’è ancora riuscito con la Ferrari. E dopo 20 GP rappresenta un record negativo. Certo, ha vinto la Sprint in Cina ed è arrivato terzo in quella d i Miami, e questo è di buon auspicio visto che si corre un weekend con questo format (oggi le qualifiche per la gara veloce di domani), ma nelle corse domenicali (quelle tradizionali che contano nonostante Liberty Media voglia sempre di più Sprint) ha solo accarezzato l’obiettivo. Quattro volte quarto, la crescita evidente delle ultime gare frustrata in Messico da una penalità per taglio di chicane che ancora contesta. "In direzione gara non c’è alcuna trasparenza, le decisioni vengono prese segretamente dietro le quinte - tuona l’inglese -. Influenzano carriere e possono persino decidere i risultati di un Mondiale, come avete visto in passato". Chiaro riferimento al 2021, al duello perso all’ultimo giro con Max Verstappen per una safety car galeotta.

Hamilton guarda già al futuro

A Lewis però interessa il futuro. L’ottavo titolo, sì, soprattutto il primo in Rosso. Molto più importante di un podio, passo comunque importante da compiere. Per lui e per la squadra. Hamilton infatti da un po’ di tempo ripete un mantra ("Roma non è stata costruita in un giorno") per giustificare le sue difficoltà (e della Ferrari), ma soprattutto fare team building. Anche perché capito che il 2025 è “andato”, vuole indirizzare dalla sua parte il 2026. Quello della rivoluzione regolamentare. "È stato un anno duro, ma me lo aspettavo - afferma l’inglese -. Sono ben consapevole che i progressi richiedono tempo, ma sento che finalmente li stiamo facendo. Il prossimo anno sarò coinvolto nello sviluppo della monoposto, per cui non posso che sperare in una stagione positiva". E per queste ultime quattro gare (più due Sprint) mette davanti la squadra. "A me non cambia essere quinto o sesto in campionato. Voglio il secondo posto nel Costruttori, lo voglio per la squadra. Per cui il nostro compito è quello di provare ad ottenere i migliori risultati e vincere".

Leclerc e la proposta di matrimonio alla sua Alexandra

Suo e di Leclerc, con il quale s’è toccato al via in Messico (lamentandosi via radio). Un Charles arrivato in Brasile con il sorriso tipico di chi ha giurato eterno amore alla fidanzata, con la proposta (anello e cane compreso) accettata. "È stata una settimana speciale, io e Alex (Alexandra Saint Mleux, ndr) siamo incredibilmente felici". Per esserlo in pista gli servirebbe l’agognata prima vittoria stagionale. "Sarebbe importante", anche se intanto gli basterebbe il primo podio a Intelagos. "È strano. La pista mi piace, ma per un motivo o per l’altro in gara non è mai andata come avremmo voluto. Se facciamo tutto bene potrei avere buone possibilità". La famosa “esecuzione”. "I podi di Austin e Città del Messico sono merito di un lavoro perfetto in tutto il weekend - spiega Charles -. Siamo consapevoli di non avere il ritmo di McLaren e Red Bull e su alcune piste anche la Mercedes. Quello che possiamo fare è concentrarci sul lavoro, proprio nelle ultime due gare. Un approccio che ha dato i suoi frutti".