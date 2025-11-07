Tuttosport.com
Norris si prende la pole per la Sprint del Brasile. Flop Ferrari: Hamilton eliminato

Il britannico della McLaren conferma il gran momento di fiducia ma dovrà stare attento peché al suo fianco partirà Antonelli. Male le rosse
1 min
ferrarinorris
Norris si prende la pole per la Sprint del Brasile. Flop Ferrari: Hamilton eliminato © Getty Images

SAN PAOLO (Brasile) - La Formula 1 torna in scena sul leggendario circuito di Interlagos, Brasile, nel weekend che prevede la sesta (su 7) gara sprint del Mondiale con Lando Norris a strappare la pole position. Il pilota della McLaren firma il miglior tempo sull'1:09.243 precedendo per soli 97 millesimi un grande Andrea Kimi Antonelli. Terzo il compagno di squadra di Norris nonché primo rivale nel Mondiale Oscar Piastri mentre stecca Max Verstappen che partirà 6°. Grande delusione in casa Ferrari con Charles Leclerc che salva la nave partendo 8° mentre Lewis Hamilton addirittura eliminato in SQ2 (11°). Sabato il programma della F1 vedrà alle 15:00 la gara sprint e alle 19:00 le qualifiche per la gara della domenica

Interlagos, la top 10 della griglia Sprint

1) L.Noris (McLaren)
2) A.Antonelli (Mercedes)
3) O.Piastri (McLaren)
4) G.Russell (Mercedes)
5) F.Alonso (Aston Martin)
6) M.Verstappen (Red Bull)
7) L.Stroll (Aston Martin)
8) C.Leclerc (Ferrari)
9) I.Hasjer (Racing Bulls)
10) N.Hulkenberg (Sauber)

