Bezzecchi spettacolare: sua la pole a Portimao! Bagnaia in seconda fila

PORTIMAO (Portogallo) - Un pazzesco Marco Bezzecchi firma la pole position (quarta nel 2025, ottava in carriera) del gran premio del Portogallo. Qualifiche serratissime decise all'ultimo tentativo con 5 piloti in lotta per la prima casella, a spuntarla è stato il pilota dell'Aprilia fermando il cronometro sull'1:37.556 domando i tentativi di Pedro Acosta! Terzo posto per il solito generoso Fabio Quartararo mentre steccano Alex Marquez (5° con caduta) e Pecco Bagnaia che apre la seconda fila con il 4° tempo.
Peccato per Nicolò Bulega, al debutto in MotoGP sulla Ducati ufficiale lasciata vacante dall'infortunato di Marc Marquez, che scatterà 18° per via di un errore nel suo giro lanciato dove era in piena lotta per i primi due posti del Q1.
Portimao, la top 10 della griglia di partenza
1) M.Bezzecchi (Aprilia)
2) P.Acosta (KTM)
3) F.Quartararo (Yamaha)
4) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)
5) A.Marquez (Ducati Gresini)
6) J.Zarco (Honda LCR)
7) J.Mir (Honda HRC)
8) J.Miller (Yamaha Pramac)
9) F.Di Giannatonio (Ducati VR46)
10) P.Espargaro (KTM)