Bezzecchi spettacolare: sua la pole a Portimao! Bagnaia in seconda fila

PORTIMAO (Portogallo) - Un pazzesco Marco Bezzecchi firma la pole position (quarta nel 2025, ottava in carriera) del gran premio del Portogallo. Qualifiche serratissime decise all'ultimo tentativo con 5 piloti in lotta per la prima casella, a spuntarla è stato il pilota dell'Aprilia fermando il cronometro sull'1:37.556 domando i tentativi di Pedro Acosta! Terzo posto per il solito generoso Fabio Quartararo mentre steccano Alex Marquez (5° con caduta) e Pecco Bagnaia che apre la seconda fila con il 4° tempo.

Peccato per Nicolò Bulega, al debutto in MotoGP sulla Ducati ufficiale lasciata vacante dall'infortunato di Marc Marquez, che scatterà 18° per via di un errore nel suo giro lanciato dove era in piena lotta per i primi due posti del Q1.