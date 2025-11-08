Norris resiste ad Antonelli e vince la Sprint del Brasile! Ferrari anonime, disastro Piastri

SAN PAOLO (Brasile) - Sulla pista umida ed insidiosa di Interlagos è Lando Norris a far sua la sesta Gara Sprint dell'anno, un successo molto pesante in ottica mondiale visto il grave errore del compagno di squadra ora a -9 dal 1° posto nella classifica. Secondo un ottimo Kimi Antonelli che fino all'ultimo ci ha provato a sgambettare il britannico della McLaren, terzo Russell. In casa Ferrari gara anonima con Leclerc ed Hamilton 5° e 7° che hanno guidato una vettura molto carica a livello aerodinamico (in previsione di pioggia). Partenza regolare per i primi 4, Verstappen recupera una posizione e bene Hamilton che si porta 8° alle spalle del compagno di squadra. Colpo di scena al 6° giro perché Piastri va a muro (toccato il cordolo bagnato) e lo seguono anche Colapinto e Hulkenberg costringendo la race direction a fermare la gara. Si riparte a posizioni invariate con Norris davanti ai due Mercedes con Antonelli bravo a difendersi da Russell alla partenza. Ultimi 3 giri in difficoltà per Norris per via della gomma rossa con Antonelli che si fa minaccioso ma Lando è freddo e perfetto. Frustrante la Sprint per le Ferrari con Leclerc che ha passato ogni giro negli scarichi di Alonso trovando il sorpasso solo al 22° giro dopo un errore dello spagnolo.