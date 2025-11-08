Alex Marquez fa sua la Sprint di Portimao. Bezzecchi a podio

PORTIMAO (Portogallo) - Alex Marquez prosegue i momento d'oro, dopo la doppietta malese il fratello di Marc comincia il weekend portoghese vincendo di forza la gara Sprint nei confronti del mai domo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Bezzecchi difende la prima posizione alla partenza potandosi dietro Acosta ed Alex Marquez con Bagnaia 5°. Acosta prende la testa della gara con Bezzecchi che viene anche superato da Alex, il vice-campione del Mondo ed Acosta danno vita ad un bel duello da metà gara con Bezzecchi che osserva a distanza, alle spalle del trio un ottimo Quartararo seguito poi dal duo Bagnaia-Di Giannantonio. Il duello tra gli spagnoli continua giro dopo giro con sorpassi e contro-sorpassi ma a 4 giri dalla fine Alex rompe gli indugi, prende la testa e resiste fino alla fine. Crollo verticale invece per Bagnaia che all'ultimo giro si fa superare da Aldeguer e Zarco com Bezzecchi che mette qualche punto di vantaggio nella lotta al 3° posto (+10).
Portimao, la Top 8 della Sprint
1) A.Marquez (Ducati Gresini)
2) P.Acosta (KTM)
3) M.Bezzecchi (Aprilia)
4) F.Quartararo (Yamaha)
5) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
6) F.Aldeguer (Ducati Gresini)
7) J.Zarco (Honda LCR)
8) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)