Alex Marquez fa sua la Sprint di Portimao. Bezzecchi a podio

PORTIMAO (Portogallo) - Alex Marquez prosegue i momento d'oro, dopo la doppietta malese il fratello di Marc comincia il weekend portoghese vincendo di forza la gara Sprint nei confronti del mai domo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Bezzecchi difende la prima posizione alla partenza potandosi dietro Acosta ed Alex Marquez con Bagnaia 5°. Acosta prende la testa della gara con Bezzecchi che viene anche superato da Alex, il vice-campione del Mondo ed Acosta danno vita ad un bel duello da metà gara con Bezzecchi che osserva a distanza, alle spalle del trio un ottimo Quartararo seguito poi dal duo Bagnaia-Di Giannantonio. Il duello tra gli spagnoli continua giro dopo giro con sorpassi e contro-sorpassi ma a 4 giri dalla fine Alex rompe gli indugi, prende la testa e resiste fino alla fine. Crollo verticale invece per Bagnaia che all'ultimo giro si fa superare da Aldeguer e Zarco com Bezzecchi che mette qualche punto di vantaggio nella lotta al 3° posto (+10).