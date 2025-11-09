Bezzecchi trionfa nel Gp del Portogallo davanti ad Alex Marquez! Bagnaia cade 

Portimão (Portogallo) - Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Portogallo, penultima prova del Mondiale MotoGp. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto sul traguardo gli spagnoli Alex Marquez (Ducati Gresini), vincitore della sprint di ieri, e Pedro Acosta (Ktm). Altra delusione per Francesco Bagnaia, caduto senza conseguenze a una decina di giri dal termine. Fuori anche Morbidelli, 9° Di Giannantonio e 12° Marini.
La caduta di Bagnaia
Francesco Bagnaia (Ducati), che occupava la quarta posizione e stava trovando un buon ritmo alle spalle dello spagnolo Pedro Acosta (Ktm), ha perso l'anteriore nella staccata di curva 10 nel corso dell'undicesimo giro, finendo a terra. Uno "zero" pesante per lui che, alla luce del successo di Marco Bezzecchi (Aprilia), dice addio alla rincorsa al terzo posto nella classifica piloti.