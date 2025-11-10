La Ferrari che trionfa: 499P, la Rossa perfetta! E si può anche comprare: ecco quanto costa

La Rossa perfetta esiste. Spinta da un V6 biturbo con motore elettrico (insomma, ibrida) per un totale di 860 cavalli , vince vince vince. Domina. Le corse leggendarie, due titoli iridati . Solo che non è quella di Formula 1 , ma la 499P , l’ hypercar messa in pista tre anni fa e da subito padrona. Tre 24 Ore di Le Mans consecutive con tre esemplari ed equipaggi diversi e ora il Mondiale Costruttori che nell’ Endurance a Maranello mancava da 53 anni, dalla Barchett a 312B progettata da Mauro Forghieri e guidata da Jacky Ickx e Mario Andretti, e per la prima volta nella top class anche quello piloti conquistato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi con la numero 51 in un podio finale monopolizzato dalla Ferrari: secondi Fuoco, Molina e Nielsen con la 499P numero 50; terzi Ye, Kubica e Hanson con la # 83 gialla del team clienti AF Corse che ha conquistato l’ultima le Mans. Imbarazzante il confronto con la SF-25, la Ferrari di F1. E non solo per il disastroso GP del Brasile di ieri , col doppio “zero” da calimeri. Una Scuderia che quest’anno non ha conquistato una vittoria (e molto difficilmente la conquisterà) e che ha portato sua maestà Lewis Hamilton al record negativo di podi personali (mai una stagione con meno di 5: è a zero) e assoluti al debutto con la Rossa (21).

"Un'annata storica. La 499P ha raggiunto risultati eccezionali"

Nel Wec il progetto guidato da Antonello Coletta ha invece conquistato quattro successi tre successi su otto gare, una tripletta (Qatar) e doppiette (Imola e Spa). Venendo esaltato dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna, accorsi in Bahrain per godersi il trionfo in maglietta celebrativa rossa d’ordinanza. I vertici di una Ferrari che non ha lesinato messaggi di confronto con la F1 e (checché ne dicano) pensato a lungo prima dell’estate se rinnovare il contratto col team principal Fred Vasseur o promuovere nel Circus maggiore il manager romano, che ovviamente si guarda bene dal parlare di questioni non direttamente di “casa sua”. "Abbiamo concluso un’annata memorabile ottenendo un risultato storico - le sue parole a Sakhir, che però... -. Il progetto della 499P ha sinora raggiunto risultati eccezionali. Sono orgoglioso di guidare questa squadra e ringrazio tutti i suoi componenti, protagonisti in egual misura di questi successi: senza il loro lavoro prezioso, la passione e la dedizione tutto questo non sarebbe possibile. A fine gara, vedendo tutti i piloti e il team festeggiare insieme, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di quanto questo gruppo sia coeso". Coesione, unità... Manca alla scuderia? Ingegneri ce ne sono (circa mille), la macchina no. E in attesa di vedere se quella del prossimo anno, rivoluzionata dai regolamenti, sarà vincente, ecco una chicca anche molto aziendale. La Ferrai perfetta non solo esiste, ma si può anche comprare e guidare (solo in pista con il programma Sport Prototipo Clienti di Maranello). Si chiama 499P Modificata e (con assistenza di due anni) costa 5,1 milioni. Se li avete, ne vale la pena.