Elkann durissimo: "Leclerc e Hamilton parlino meno. Ferrari, gente non all'altezza"

MILANO - Weekend da dimenticare quello di Interlagos per la Ferrari con il doppio 0 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc entrambi vittime di due incidenti. Il presidente della rossa John Elkann, però, non vuole scusanti analizzando duramente quello che è successo in Brasile: "In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop; gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza". In particolare Elkann se la prende con la coppia di piloti che in particolare ieri ha parlato di 'incubo': "Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non e' impossibile arrivae al secondo posto".
