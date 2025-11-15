Tuttosport.com
Di Giannantonio 3° nella Sprint a Valencia. Vince Marquez jr, male Bagnaia

Lo spagnolo trionfa davanti al connazionale Acosta. 5° Bezzecchi, 6° Morbidelli, fuori Marini. Ultimo Martin al rientro
Di Giannantonio 3° nella Sprint a Valencia. Vince Marquez jr, male Bagnaia© EPA

VALENCIA (Spagna) - Alex Marquez su una Ducati del Team Gresini ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Valencia, ultima prova stagionale del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto al traguardo il connazionale Pedro Acosta su Ktm, terzo l'italiano Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team Pertamina VR46.

Bezzecchi 5°, Morbidelli 6° e Bagnaia 14°

Quinto posto, davanti al connazionale Morbidelli, sesto, per Marco Bezzecchi su Aprilia: partito dalla pole, si è trovato in difficoltà venendo preceduto anche dall'altro spagnolo Raul Fernandez su Trackhouse. Con questo risultato, comunque, Bezzecchi si è assicurato il terzo posto assoluto nel Mondiale alle spalle dei due fratelli Marc e Alex Marquez. Sabato da dimenticare per la Ducati ufficiale, con Pecco Bagnaia 14° e Nicolò Bulega 16° e mai in gara. Da segnalare, infine, il ritiro di Marini e l'ultimo posto staccatissimo di Jorge Martin al rientro dopo un lungo infortunio con la sua Aprilia.

