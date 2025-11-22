Leclerc nono, Hamilton ultimo. Disastro Ferrari a Las Vegas: "Non ho più spiegazioni"

Il leader della classifica Lando Norris su McLaren conquista la pole position nel terzultimo Gran premio di Formula 1 in quel di Las Vegas . Asfalto bagnato e tante sorprese in Nevada. Indietro le Ferrari , con Charles Leclerc in nona posizione e Lewis Hamilton ultimo. Nelle qualifiche sullo Street Circuit il secondo tempo è stato segnato da Max Verstappen su Red Bull, davanti alla Williams di Carlos Sainz . Seguono George Russell con la Mercedes e Oscar Piastri con l'altra McLaren .

Terza pole di fila per Norris

Pole numero 16 in carriera per il pilota britannico, settima quest'anno, la prima nel GP di Las Vegas, che vale l'aggancio a Felipe Massa e Stirling Moss al 22° posto di tutti i tempi. Terza pole di fila per il britannico, non accadeva da 20, l'ultimo a riuscirci è stato Raikkonen nel 2005. Ancora in difficoltà invece le due Rosse con il monegasco a salvare quantomeno la faccia della Scuderia in questa stagione tormentata. Insieme ad Hamilton, fuori alla Q1 anche l'azzurro Kimi Antonelli.

Le parole di Leclerc ed Hamilton

Delusione per Leclerc che ha commentato: "È così ogni volta che piove, da sette anni sempre la stessa storia, sempre lo stesso problema. Proviamo cose diverse ma non serve a nulla, io non ho più spiegazioni. Se piove sappiamo già cosa ci dobbiamo aspettare. Io provo a scendere in pista e a non pensarci ma niente da fare. Al mio ultimo tentativo non ne avevo più, anche senza un piccolo errore che ho commesso non mi sarei comunque migliorato. Se guardo il distacco che ho preso... non so, è veramente difficile da capire". Ancora peggio ha fatto Hamilton: "Nel primo settore non riuscivo a scaldare gomme, erano come di ghiaccio. Peccato perché ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro. Avevo il passo per andare avanti ma non ho molto da dire: non sono riuscito a mettere insieme il giro. Ho trovato le luci gialle all'ultima curva alla 10 e quindi non ho completato il mio giro".